On marche le 23 à Opéra !

Hellooooo,

Demain c’est la grande marche à l’appel des collectifs Nous Toutes et Nous aussi, pour dire un grand ras-le-bol aux violences sexuelles et sexistes. Le rendez-vous c’est à 14h à Opéra, alors venez, vraiment, je vous ai déjà dit pourquoi c’est important qu’on soit le plus grand nombre possible ! Et puis on pourrait s’y rencontrer, quitte à faire ?

Si vous n’avez pas envie de marcher à un, on s’est fait un groupe de gens sympa de l’internet, je peux vous mettre dedans et ce sera la bonne occasion de vous motiver et de rencontrer des personnes chouettes !

Allez venez, toutes et tous le 23 à Opéra !

(Oui bah du coup j’ai pas résisté à la tentation de faire un petit détournement, moi ça me met en joie que voulez-vous…)

Rappel que si vous n’êtes pas là le 23, ou même si vous êtes là, on a une soirée-discussion au Politicafé le jeudi 28 pour parler de sexisme et d’entraide au travail !

Cordialement, bisous,

Votre Simone,

qui fourbit sa pancarte

