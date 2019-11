La pancarte féministe radicale !

Re-coucou,

Ça devient n’importe quoi ce site, 2 articles en une même journée, y en a qui réfléchissent pas bien à leur ligne éditoriale, tssss…

En fait j’ai fait un visuel à slogan pour ma pancarte de manif demain, on me l’a réclamé sur le net, donc je le mets ici pour que vous puissiez télécharger et imprimer chez vous, en A3 ou A4.

La pancarte format A3

La pancarte format A4

Si vous voulez il y a aussi un collectif d’illustratrices qui ont fait plein d’images fortes et puissantes où vous pouvez piocher pour imprimer et coller sur vos cartons et vous faire des pancartes fantastiques.

Bonne manif à toutes et à tous !!!

PS1 : j’espère que vous avez bien noté dans votre agenda et pris votre billet gratuit pour la soirée du 28 novembre que j’organise sur la sororité au travail.

PS2 : petit rappel que si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez verser de la menue monnaie sur ma page Tipeee et m’aider ainsi à changer le monde.

